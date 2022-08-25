Бритни Спирс говорит, что у нее «никогда не было секундантов» за ужином, и признает, что «в последнее время хочет большего»

Бритни Спирс использует свою страницу в Instagram, чтобы рассказать больше о своей жизни после окончания 13-летнего опекунства – теперь она утверждает, что у нее никогда "не было секундантов за обеденным столом".

40-летняя хитмейкер написала шокирующие откровения рядом с фотографией розового цветка, сообщив поклонникам, что она никогда не возвращалась за второй тарелкой еды.

“У меня никогда не было секундантов за обеденным столом, и я знаю, что ОСОБЕННО в Лос-Анджелесе многие люди морят себя голодом, но это странно”, - сказала она. Бритни добавила: "В последнее время я ХОЧУ БОЛЬШЕГО ... это делает меня плохим человеком ???”

Затем она объяснила, что кто-то недавно приготовил ей еду, и, не задумываясь, она отказалась от вторых блюд.