Серена Уильямс хвалит Меган Маркл, когда выходит первый эпизод подкаста Archetype

Легенда тенниса Серена Уильямс была первым гостем нового подкаста Меган Маркл, и она призвала всех амбициозных людей послушать его.

40-летняя суперзвезда тенниса загрузила в Instagram черно-белую фотографию пары вместе со своей четырехлетней дочерью Олимпией.

На снимке трио выглядело очень уютно, когда они улыбались на камеру. Серена надела спортивный жилет Nike и штаны для бега, неся своего малыша. Меган тем временем выбрала шикарный вид легкого пальто поверх своего джинсового наряда.

Серена похвалила бывшую актрису в подписи к посту, написав своим 15,2 миллионам подписчиков: "Мне понравилось говорить о стольких важных темах с моей дорогой подругой Меган в качестве ее первого гостя на #archetypes для @spotify!