Серена Уильямс хвалит Меган Маркл, когда выходит первый эпизод подкаста Archetype
Легенда тенниса Серена Уильямс была первым гостем нового подкаста Меган Маркл, и она призвала всех амбициозных людей послушать его.
40-летняя суперзвезда тенниса загрузила в Instagram черно-белую фотографию пары вместе со своей четырехлетней дочерью Олимпией.
На снимке трио выглядело очень уютно, когда они улыбались на камеру. Серена надела спортивный жилет Nike и штаны для бега, неся своего малыша. Меган тем временем выбрала шикарный вид легкого пальто поверх своего джинсового наряда.
Серена похвалила бывшую актрису в подписи к посту, написав своим 15,2 миллионам подписчиков: "Мне понравилось говорить о стольких важных темах с моей дорогой подругой Меган в качестве ее первого гостя на #archetypes для @spotify!
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием
Серена Уильямс хвалит Меган Маркл, когда выходит первый эпизод подкаста Archetype
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ
Пока Швеция готовится вступить в НАТО, местные пилоты истребителей массово увольняются
МВД России объявило награду в 1 млн рублей за данные о командирах «Азова»