Ким Кардашьян призналась, что готова снова встречаться и у нее много вариантов после развода Пита Дэвидсона
Говорят, что Ким Кардашьян готова снова встречаться, и ее близкие друзья подбирают потенциальных женихов после прекращения ее отношений с Питом Дэвидсоном.
Девятимесячные отношения Ким Кардашьян с Питом Дэвидсоном закончились ранее в этом месяце, но звезда реалити-шоу не собирается тратить время на то, чтобы дуться.
Говорят, что 41-летняя основательница SKIMS готова снова окунуться в пул знакомств, надеясь наконец найти мистера Правильного. Как и следовало ожидать, считается, что у звезды много поклонников, а ее друзья вернулись к сватовству.
Источник сообщил E! News, что она спрашивает, "с кем ей встречаться дальше". А другой источник сообщает изданию, что "все ее друзья постоянно пытаются ее подставить". Считается, что Ким имеет четкое представление о типе человека, с которым она хочет состариться.
Опубликовано: Ангелина Крент
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