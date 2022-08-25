Рут Лэнгсфорд была «травмирована» уходом сына из дома и чувствовала себя «вырванной из матки»
Рут Лэнгсфорд рассказала о "синдроме боли пустого гнезда" после того, как сын Джек ушел из дома в университет и оставил Рут, сжимающую и "нюхающую его подушку".
Рут Лэнгсфорд рассказала, что была травмирована, когда ее сын ушел из дома в университет.
Телеведущая, у которой есть сын Джек, 20 лет, с мужем Эмоном Холмсом, сказала, что потрясение застало ее врасплох.
Ведущая программы ITV "Свободные женщины" добавила: "Я действительно понимаю боль синдрома пустого гнезда.
"В тот день, когда мы отвезли Джека в университет, мы попрощались, и, когда мы завернули за угол, я расплакалась, и Эмон тоже плакал.
Опубликовано: Ангелина Крент
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