Рут Лэнгсфорд была «травмирована» уходом сына из дома и чувствовала себя «вырванной из матки»

Рут Лэнгсфорд рассказала о "синдроме боли пустого гнезда" после того, как сын Джек ушел из дома в университет и оставил Рут, сжимающую и "нюхающую его подушку".

Рут Лэнгсфорд рассказала, что была травмирована, когда ее сын ушел из дома в университет.

Телеведущая, у которой есть сын Джек, 20 лет, с мужем Эмоном Холмсом, сказала, что потрясение застало ее врасплох.

Ведущая программы ITV "Свободные женщины" добавила: "Я действительно понимаю боль синдрома пустого гнезда.

"В тот день, когда мы отвезли Джека в университет, мы попрощались, и, когда мы завернули за угол, я расплакалась, и Эмон тоже плакал.