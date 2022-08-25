Израиль обстрелял территорию Сирии
Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по военным объектам на территории Сирии.
Израильские военные нанесли серию ударов по объектам, которые размещаются на территории Сирии.
Известно, что Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по целям в сирийском Масьяфе, Тартусе и ряде других регионов.
Также отмечается, что сирийские системы противовоздушной обороны сбили часть израильских ракет.
Ситуация в регионе обострена уже несколько недель с того момента, как Израиль начал военную операцию в Секторе Газа
Опубликовано: Николай Скира
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