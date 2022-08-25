Amazon закрывает телемедицинский сервис Amazon Care
Эта услуга «недостаточно всеобъемлюща для крупных компаний, на которые мы ориентируемся, и не могла бы иметь долгосрочного успеха», указывает фирма.
Amazon прервет свой сервис телемедицины Amazon Care, запущенный всего три года назад, в конце года, учитывая, что его предложение было недостаточно полным, но гарантирует, что это решение не демонстрирует меньших амбиций в секторе здравоохранения.
«Мы пришли к выводу, что Amazon Care не является долгосрочным решением для наших корпоративных клиентов», — написал глава отдела медицинских услуг группы Нил Линдсей в служебной записке.
В течение нескольких лет Amazon сделала медицинские услуги одним из своих приоритетов, и эта стратегия проиллюстрирована объявлением в конце июля о приобретении частной сети здравоохранения One Medical за 3,9 миллиарда долларов.
Несмотря на закрытие Amazon Care, Нил Линдсей сказал, что группа по-прежнему привержена инвестициям в этот сектор и «переосмыслению будущего здравоохранения».
«Структурирование Amazon Care улучшило наше понимание потребностей в медицинских услугах для корпораций и индивидуальных клиентов», — пояснил руководитель.
Опубликовано: Тарас Медведев
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