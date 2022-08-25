Spiegel: Офицеры ВСУ заставляют иностранных наемников грабить мирных жителей
В рядах ВСУ царит настоящий бардак - офицеры заставляют иностранцев грабить мирное население.
Немецкое авторитетное издание Spiegel сообщает о полном беспределе и анархии в рядах украинской армии.
Источник уверяет, что иностранных военнослужащих Вооруженных сил Украины попросту унижают.
Отмечается, что офицеры приказывают солдатам, в том числе и иностранным наемникам, грабить и мародерствовать.
А тем же иностранцам, которые отказываются совершать военные преступления, угрожают расправой, всячески их унижают.
Опубликовано: Николай Скира
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