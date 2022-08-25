Актера из фильма «Один дома» обвиняют в сексуальных преступлениях

Актер из фильма «Один дома» Девин Рэтрей находится под следствием полиции Нью-Йорка по подозрению в сексуальных домогательствах.

В декабре прошлого года актер был арестован и обвинен в инциденте с домашним насилием, в котором участвовала его девушка.

По сообщению CNN, он не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, и предстоящее слушание назначено на октябрь.

После того, как стало известно об аресте Рэтрея, еще одна жертва заявила о предполагаемом сексуальном насилии, которое произошло в квартире актера в Нью-Йорке еще в 2017 году.

CNN сообщил, что в то время дело не расследовалось, поскольку власти считали, что женщина не хотела выдвигать обвинения против Рэтрея.

По словам женщины, она познакомилась с Рэтреем в баре, и они поехали к нему домой. Там он наливал напитки своим друзьям, но настаивал, чтобы женщина выпила из определенного стакана.

Она считает, что ей дали наркотики. Когда женщина проснулась, она слышала и чувствовала, то происходит, но не могла пошевелиться и открыть глаза.

В полиции Нью-Йорка заявили, что серьезно относятся к случаям сексуального насилия. Там призывают всех, кто стал жертвой, подать соответствующее заявление.