Актера из фильма «Один дома» обвиняют в сексуальных преступлениях
Актер из фильма «Один дома» Девин Рэтрей находится под следствием полиции Нью-Йорка по подозрению в сексуальных домогательствах.
В декабре прошлого года актер был арестован и обвинен в инциденте с домашним насилием, в котором участвовала его девушка.
По сообщению CNN, он не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, и предстоящее слушание назначено на октябрь.
После того, как стало известно об аресте Рэтрея, еще одна жертва заявила о предполагаемом сексуальном насилии, которое произошло в квартире актера в Нью-Йорке еще в 2017 году.
CNN сообщил, что в то время дело не расследовалось, поскольку власти считали, что женщина не хотела выдвигать обвинения против Рэтрея.
По словам женщины, она познакомилась с Рэтреем в баре, и они поехали к нему домой. Там он наливал напитки своим друзьям, но настаивал, чтобы женщина выпила из определенного стакана.
Она считает, что ей дали наркотики. Когда женщина проснулась, она слышала и чувствовала, то происходит, но не могла пошевелиться и открыть глаза.
В полиции Нью-Йорка заявили, что серьезно относятся к случаям сексуального насилия. Там призывают всех, кто стал жертвой, подать соответствующее заявление.
Опубликовано: Светлана Репина
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