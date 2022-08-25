В Германии запустили первые в мире экологически чистые поезда на водороде
Германия запустила первую в мире экологически чистую железнодорожную линию, состоящую из 14 пассажирских поездов, работающих на водороде. Они заменят 15 дизельных поездов в земле Нижняя Саксония.
Государственная дочерняя компания LVNG искала альтернативный план замены дизельного топлива с 2012 года. Правительство Германии поддержало расширение использования водорода в качестве чистой альтернативы ископаемому топливу.
В проект было вложено 93 миллиона евро. Единственными выбросами являются пар и водяной конденсат, а сами поезда работают с низким уровнем шума.
Работая только на водородных топливных элементах для выработки электроэнергии, поезда будут иметь запас хода 1000 километров, а это означает, что поезд может ходить целый день с одним баком водорода.
На этой неделе курсируют пять поездов. Еще девять будут добавлены в ближайшие месяцы. На маршруте между Куксхафеном, Бремерхафеном, Бремерверде и Букстехуде установлена водородная заправочная станция.
Компания Alstom, которая начала тестировать поезда в 2018 году, имеет соглашения о Coradia iLint в других регионах, в том числе на 27 поездов в столичном районе Франкфурта. Два других контракта предназначены для регионов Италии и Франции.
Компания отмечает, что, несмотря на усилия по электрификации в некоторых странах, большая часть железнодорожной сети Европы будет полагаться на поезда, которые в долгосрочной перспективе не будут электрифицированы.
Для полного перевода железнодорожной сети континента на экологически чистую энергию потребуется некоторое время.
Опубликовано: Светлана Репина
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