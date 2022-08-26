Выход мемуаров принца Гарри остается под вопросом, поскольку в них слишком много «бомб правды»

Изначально предполагалось, что мемуары принца Гарри выйдут перед Днем благодарения и Рождеством, когда продажи особенно высоки.

Книга до сих пор не доступна для предварительного заказа на Amazon или где-либо еще, что указывает на наличие проблем с ее выходом.

Ходят слухи, что Гарри сейчас обсуждает, какие именно можно включать в мемуары. В этом случае ему потребуется больше времени на работу над книгой.

Тем временем The Sun сообщает, что книга полностью готова и уже прошла все юридические процедуры.

По информации Page Six, принц Гарри получил не менее 20 млн долларов авансом от Penguin Random House, а вырученные средства направил на благотворительность.

Принц Чарльз, предполагает, что Гарри может нацелиться на его жену, герцогиню Камиллу, и просит Уильяма заступиться за нее в этом случае.

Но как бы Уильям ни любил своего отца, вряд ли он захочет вмешиваться. По всей вероятности, он попытается сохранить нейтралитет.

Сообщается, что в книге много историй о прошлом, которые Гарри раньше не рассказывал, и они могут заставить его семью понервничать.