Выход мемуаров принца Гарри остается под вопросом, поскольку в них слишком много «бомб правды»
Изначально предполагалось, что мемуары принца Гарри выйдут перед Днем благодарения и Рождеством, когда продажи особенно высоки.
Книга до сих пор не доступна для предварительного заказа на Amazon или где-либо еще, что указывает на наличие проблем с ее выходом.
Ходят слухи, что Гарри сейчас обсуждает, какие именно можно включать в мемуары. В этом случае ему потребуется больше времени на работу над книгой.
Тем временем The Sun сообщает, что книга полностью готова и уже прошла все юридические процедуры.
По информации Page Six, принц Гарри получил не менее 20 млн долларов авансом от Penguin Random House, а вырученные средства направил на благотворительность.
Принц Чарльз, предполагает, что Гарри может нацелиться на его жену, герцогиню Камиллу, и просит Уильяма заступиться за нее в этом случае.
Но как бы Уильям ни любил своего отца, вряд ли он захочет вмешиваться. По всей вероятности, он попытается сохранить нейтралитет.
Сообщается, что в книге много историй о прошлом, которые Гарри раньше не рассказывал, и они могут заставить его семью понервничать.
Опубликовано: Светлана Репина
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