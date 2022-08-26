Пленный солдат ВСУ рассказал, что призывников без подготовки бросают на передовую
Попавший в плен боец Вооруженных сил Украины рассказал о том, что неподготовленных призывников бросают в бой.
Попавший в плен к российским военным солдат Вооруженных сил Украины рассказал, как проходит мобилизация в страны.
По его словам, многие призывники не получают должной подготовки перед отправкой на фронт - их попросту пускают "на мясо".
"Нас научили кого как. Кого за месяц, кого за неделю. Должная подготовка мало у кого есть. Нам обещали перед мобилизацией одно, перед учениями другое, а по итогу...", - сказал солдат.
По словам военнопленного, украинским бойцам выдают американское оружие, но не объясняют, как с ним обращаться.
Герою видео, по его словам, выдали стандартный для солдат армии США карабин М4А1, но готовили его на другом вооружении.
"Кому-то давали американский гранатомет и говорили, что ты теперь гранатометчик, а человек этого даже в руках не держал раньше", - рассказал пленный.
Он добавил, что солдат просто "отправляют на мясо" и "убивают своих же".
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Самолёт НАТО провёл разведку в Чёрном море возле Крымского моста
Израиль увеличил добычу газа, чтобы нарастить экспорт в Европу
Херсон, Каховская ГЭС и Запорожская АЭС остались без электричества
Пленный солдат ВСУ рассказал, что призывников без подготовки бросают на передовую
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ