Попавший в плен боец Вооруженных сил Украины рассказал о том, что неподготовленных призывников бросают в бой.

Попавший в плен к российским военным солдат Вооруженных сил Украины рассказал, как проходит мобилизация в страны.

По его словам, многие призывники не получают должной подготовки перед отправкой на фронт - их попросту пускают "на мясо".

"Нас научили кого как. Кого за месяц, кого за неделю. Должная подготовка мало у кого есть. Нам обещали перед мобилизацией одно, перед учениями другое, а по итогу...", - сказал солдат.

По словам военнопленного, украинским бойцам выдают американское оружие, но не объясняют, как с ним обращаться.

Герою видео, по его словам, выдали стандартный для солдат армии США карабин М4А1, но готовили его на другом вооружении.

"Кому-то давали американский гранатомет и говорили, что ты теперь гранатометчик, а человек этого даже в руках не держал раньше", - рассказал пленный.

Он добавил, что солдат просто "отправляют на мясо" и "убивают своих же".