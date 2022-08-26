Британцы жалуются, что им придется мерзнуть зимой из-за поставок оружия в Украину
В Великобритании начали появляться антиукраинские баннеры на фоне повышения цен на газ.
Жители Великобритании высказывают недовольство тем, что страна оказывает Украине помощь, при этом ухудшая жизнь своим гражданам.
Люди начали вывешивать на улицах плакаты с антиукраинскими надписями.
Так, на улицах одного из городов появился постер, который гласит: Ты будешь мерзнуть зимой, потому что им нужно больше.
Данная претензия явно является отсылкой к тому, что правительство Украины требует поставлять все больше оружия.
Опубликовано: Николай Скира
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