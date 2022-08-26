Пленный украинский солдат: Нам раздают американское оружие, но не учат с ним обращаться
Попавший в плен украинский солдат рассказал, что во время обучения им не дают знаний об оружии.
Солдат Вооруженных сил Украины, попавший в плен к российским военнослужащим, рассказал о том, как их готовят.
По его словам, мобилизированных призывников не готовят к боевым действиям должным образом.
От рассказал, что кого-то могут готовить в течении месяца, а кого-то отправляют на передовую уже спустя неделю подготовки.
Также солдат рассказал, что им выдают американское оружие, но не учат обращению с ним. Так, солдату могут дать гранатомет уже на передовой, хотя в лагере не учили обращению с ним.
Опубликовано: Николай Скира
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