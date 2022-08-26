В нелегальном публичном доме в Лас-Вегасе за 2 недели побывало 200 человек
Два человека были арестованы по обвинению в содержании нелегального публичного дома недалеко от Лас-Вегас-Стрип.
Местная полиция получила сообщение о возможных незаконных действиях» в доме возле Фламинго-роуд и бульвара Декейтер.
Вскоре после этого был остановлен автомобиль, только что приехавший из этого места. Сообщается, что водитель автомобиля признался, что заплатил азиатке 200 долларов за секс. Он сказал полиции, что нашел это место после того, как ответил на объявление Craigslist.
В результате расследования выяснилось, что только за 2 недели июня в этот дом входили без малого 200 мужчин.
Определив владельца собственности, следователи сопоставили соответствующий номер телефона и обнаружили множество онлайн-рекламы проституции с азиатскими женщинами.
Во время обыска полицейские обнаружили большое количество презервативов в доме, а также нижнее белье и другие предметы, связанные с проституцией. Согласно сообщениям, они также нашли деньги.
Полиция арестовала Хэн Ван Хо и Юйсян Тянь. Хо, который был указан в качестве агента ООО, зарегистрированного в доме, обвиняется в управлении публичным домом с 2016 года.
Публичные дома разрешены в некоторых частях Невады, но не в округе Кларк, где расположено данное здание.
Опубликовано: Светлана Репина
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