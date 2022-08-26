В Бразилии отмечают рекордные за 15 лет пожары в Амазонии

Согласно официальным данным, число пожаров в бразильской Амазонии в понедельник достигло самого высокого уровня почти за 15 лет.

Спутниковые снимки зафиксировали 3358 пожаров на понедельник, 22 августа, что является самым высоким показателем за один день с сентября 2007 года, сообщил представитель Национального института космических исследований (INPE) агентству AFP.

Эта цифра в три раза выше, чем 10 августа 2019 года, известного как «день пожара», когда бразильские фермеры начали широкомасштабную подсечно-огневую операцию на северо-востоке страны, которая распространилась на Сан-Паулу, находящийся примерно в 2500 километрах от него и вызвала международное осуждение.

По словам Альберто Сетцера, руководителя программы мониторинга пожаров INPE, нет никаких доказательств того, что пожары в понедельник были скоординированы. Скорее, они являются частью общей картины увеличения обезлесения.

Эксперты связывают пожары в Амазонии с действиями фермеров, владельцев ранчо и спекулянтов, которые незаконно расчищают землю, сжигая деревья.

«Регионы с наибольшим количеством пожаров перемещаются все дальше и дальше на север» , следуя «растущей дуге обезлесения», сказал Альберто Сетцер.

Сезон пожаров в Амазонии обычно начинается в августе, с наступлением засухи. В этом году по состоянию на июль INPE обнаружил 5 373 пожара, что на 8% больше, чем в том же месяце 2021 года. С начала текущего месяца было зарегистрировано 24 124 пожара, что стало худшим показателем за 17 лет с августа 2005 года (63 764 очага).

Президента Бразилии Жаира Болсонару критикуют за его поддержку уничтожения Амазонки в интересах сельского хозяйства. С тех пор как он пришел к власти в январе 2019 года, среднегодовая вырубка лесов в бразильской Амазонии увеличилась на 75% по сравнению с предыдущим десятилетием.

В четверг крайне правый президент написал в Твиттере, обращаясь к тем, кто критикует его политику: «Если они хотели, чтобы красивый лес принадлежал им, они должны были сохранить леса своей страны… Амазонка принадлежит и всегда будет принадлежать бразильцам».