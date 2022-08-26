В Аргентине прошли марши и митинги в поддержку Кристины Киршнер

Митинги в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Киршнер, прошли в нескольких городах страны, в том числе недалеко от ее дома в районе Буэнос-Айреса.

Демонстрации, таким образом, прошли в городах Кордова, Росарио, Санта-Фе, сообщило агентство Telam state.

На ближайшие дни движения и партии, близкие к левоцентристскому перонистскому правительству, объявили о проведении дополнительных митингов под лозунгом «Народ защищает Кристину».

Самый массовый намечен на субботу, в Буэнос-Айресе, по инициативе Frente de Todos.

«В эти выходные мы выйдем на площади городов, всей страны, в боевой готовности и мобилизации», — заявил прессе Мариано Рекальде, сенатор от Партии юстициалистов (перонист), член правительственной коалиции.

Вечером в четверг в Буэнос-Айресе несколько сотен человек собрались возле дома политика, распевая и скандируя лозунги поддержки, в том числе, «Кристина президент!», отмечает AFP.

В понедельник обвинение потребовало для Кристины Киршнер 12 лет тюремного заключения и пожизненного лишения права на государственную деятельность в судебном процессе по делу о мошенничестве и коррупции, связанных с заключением государственных контрактов с 2007 по 2015 год.

Популярная и вызывающая разногласия, но все же влиятельная в политической жизни страны, Кристина Киршнер выступила с резкой критикой, осуждая «судебное преследование» и через него «суд над перонизмом». Она также обвинила суд в том, что он стал инструментом правого крыла оппозиции в стране.

Решение по делу о коррупции не будет вынесено до конца 2022 года, и даже в случае осуждения г-жа Киршнер, как председатель Сената сможет воспользоваться депутатской неприкосновенностью.