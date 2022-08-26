Земфира отпраздновала 46 лет в доме Литвиновой в Париже

Известной отечественной певице Земфире Рамазановой 26 августа исполнилось 46 лет. Торжество по поводу дня рождения знаменитости устроили в доме закадычной подруги, актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой.

Земфире Рамазановой исполнилось 46 лет. Свой праздник музыкант отпраздновала в компании подруги Ренаты Литвиновой в доме актрисы и режиссёра.

Чуть раньше Литвинова опубликовала в своём блоге фото Земфиры, подписав его "С днем рождения, любимая певица!".

Знаменитости, создавшие несколько совместных проектов, покинули РФ вместе, как только было объявлено о запуске спецоперации в Украине.

Обе звезды пребывают в столице Франции. И Земфира, и Рената не сидят без дела за рубежом.

Литвинова объясняла свой отъезд лечением, отправив на имя худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского справку, свидетельствующую о заболевании и нетрудоспособности актрисы.

В Париже артистка принимает участие в модных фотосессиях, посещает показы, встречается со своей наследницей Ульяной, которая проходит обучение в академии изящных искусств Антверпена.

Режиссёр недавно анонсировала премьерный показ своей постановки по собственной пьесе "Кактус", который должен состояться в Таллине.

Рамазанова объявила о гастрольном туре по городам Европы.