Земфира отпраздновала 46 лет в доме Литвиновой в Париже
Известной отечественной певице Земфире Рамазановой 26 августа исполнилось 46 лет. Торжество по поводу дня рождения знаменитости устроили в доме закадычной подруги, актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой.
Земфире Рамазановой исполнилось 46 лет. Свой праздник музыкант отпраздновала в компании подруги Ренаты Литвиновой в доме актрисы и режиссёра.
Чуть раньше Литвинова опубликовала в своём блоге фото Земфиры, подписав его "С днем рождения, любимая певица!".
Знаменитости, создавшие несколько совместных проектов, покинули РФ вместе, как только было объявлено о запуске спецоперации в Украине.
Обе звезды пребывают в столице Франции. И Земфира, и Рената не сидят без дела за рубежом.
Литвинова объясняла свой отъезд лечением, отправив на имя худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского справку, свидетельствующую о заболевании и нетрудоспособности актрисы.
В Париже артистка принимает участие в модных фотосессиях, посещает показы, встречается со своей наследницей Ульяной, которая проходит обучение в академии изящных искусств Антверпена.
Режиссёр недавно анонсировала премьерный показ своей постановки по собственной пьесе "Кактус", который должен состояться в Таллине.
Рамазанова объявила о гастрольном туре по городам Европы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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