Тайвань передал Украине 800 ударных коптеров

Тайвань поставил  на Украину ударные квадрокоптеры ближнего радиуса действия Revolver 860.

Revolver 860 - ударный беспилотник ближнего радиуса действия. Его боекомплект составляет 8 минных зарядов.

При обнаружении цели коптер начинает сброс мин по команде оператора.

БПЛА способна поражать средства противника на дальности до 20 километров, а максимальное расстояние с полной нагрузкой преодолевает за 40 минут.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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