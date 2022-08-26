Тайвань передал Украине 800 ударных коптеров
Тайвань поставил на Украину ударные квадрокоптеры ближнего радиуса действия Revolver 860.
Revolver 860 - ударный беспилотник ближнего радиуса действия. Его боекомплект составляет 8 минных зарядов.
При обнаружении цели коптер начинает сброс мин по команде оператора.
БПЛА способна поражать средства противника на дальности до 20 километров, а максимальное расстояние с полной нагрузкой преодолевает за 40 минут.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко
Лукашенко заявил о переоснащении самолётов под возможность несения ядерного оружия
Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием
В Рязанской области удалось остановить распространение лесного пожара
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ