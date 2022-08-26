Папа Франциск заявил, что не откажется от приглашения Ким Чен Ына

Папа Франциск попросил Пхеньян пригласить его в Северную Корею, говоря, что он не упустит возможности посетить изолированную державу и работать во имя мира.

«Когда меня пригласят — другими словами, пожалуйста, пригласите меня — я не откажусь», — сказал Папа Франциск в пятницу, 26 августа, в интервью южнокорейскому общественному телеканалу KBS. «Моя цель — просто братство», — добавил он.

Возможность папской поездки уже поднималась в 2018 году, когда бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вступил в диалог северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Мун Чжэ Ин, католик, сказал на саммите, что Ким Чен Ын готов приветствовать суверенного понтифика.

Однако Пхеньян в значительной степени разорвал контакты с Сеулом после того, как второй неудачный саммит между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в 2019 году привел к тому, что переговоры зашли в тупик.

С момента инаугурации нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в мае отношения между Северной и Южной Кореей были на рекордно низком уровне. Юн Сук Ёль предложил помощь Северу в обмен на денуклеаризацию, но режим Ким Чен Ына отклонил это предложение и высмеял план. Пхеньян обвинил Южную Корею в том, что она стоит за вспышкой Covid в стране, пригрозив ей «решительным возмездием».

Северокорейский режим разрешает католическим организациям осуществлять гуманитарные проекты, но прямые отношения с Ватиканом отсутствуют. Во время визита в Южную Корею в 2014 году Папа Франциск отслужил в Сеуле особую мессу в честь воссоединения полуострова.