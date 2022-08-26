Легенда боксерских рингов, Джордж Форман привлечен к ответственности за предполагаемое сексуальное насилие

73-летний Форман, бывший чемпион мира в супертяжелом весе обвиняется двумя женщинами в фактах, относящихся к 1970-м годам.

Согласно судебным искам, поданным в Лос-Анджелесе, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Джордж Форман был обвинен в сексуальном насилии в 1970-х годах двумя тогда еще подростками.

Иски, полученные в последние дни журналом People и веб-сайтом знаменитостей TMZ, были поданы женщинами, идентифицированными как Дениз С. и Гвен Х.

Дениз С. утверждала, что познакомилась с Форманом, когда ей было восемь лет, и сказала, что он неоднократно насиловал ее в 1976 году, в том числе в отеле в Сан-Франциско, причем нападения происходили, когда ей было 13–16 лет, а Форману - 24 года.

Гвен Х. сказала, что ей было 15 лет, когда Форман начал нападать на нее. Она сказала, что ее отец был нанят Форманом, и боксер пригрозил уволить ее отца, если она откажется сотрудничать. Женщины просят суда присяжных, утверждая, что они получили телесные и психические травмы.

Форман отверг эти обвинения в заявлении для The New York Times. «За последние шесть месяцев две женщины пытались вымогать миллионы долларов у меня и моей семьи», — сказал он.

«Они ложно утверждают, что я подвергал их сексуальному насилию более 45 лет назад, в 1970-х. Я категорически отрицаю эти обвинения», - сказал он.

Форман был олимпийским чемпионом по боксу в супертяжелом весе в 1968 году, а затем стал чемпионом среди профессионалов в супертяжелом весе в 1973 году, победив Фрейзера.

Он сохранял титул до проигрыша Мохамеду Али в знаменитом бою « Битва в джунглях » в 1974 году на территории тогдашнего Заира.

В 1994 году, в возрасте 45 лет, Форман вернул себе трон в супертяжелом весе после того, как нокаутировал Майкла Мурера, став самым возрастным боксером, когда-либо выигрывавшим титул в супертяжелом весе на тот момент.

Форман завершил свою карьеру в возрасте 48 лет в 1997 году поражением от Шеннон Бриггс, представив рекорд из 76 побед, в том числе 68 нокаутом, и 5 поражений.