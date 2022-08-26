Варнава объяснила причину своей болезненной худобы
Екатерина Варнава в первый раз дала комментарии по поводу своей болезненной худобы. Звезда экрана проблем не видит.
Звезда "Comedy Woman" и актриса Екатерина Варнава, выступившая против действий российских властей относительно соседней Украины, назвала причины своей худобы.
Артистка разместила несколько снимков в спортивной одежде, посвятив пост своим завистникам.
Под фото в Телеграм-канале Варнава написала: "Так много "доброжелателей" в моей жизни, сильно "переживающих", что я болею и очень плохо выгляжу. Не соглашусь, милые господа, не соглашусь!"
Месяц назад юмористка выложила видео в сеть, которым не на шутку испугала своих фанатов.
Поклонники обеспокоены состоянием здоровья звезды экрана и просят её остановиться в погоне за стройным телом. Если причина излишней худобы актрисы не в экстремальной диет, то причиной мог стать стресс.
Появилась информация о том, Екатерина рассталась со своим возлюбленным режиссером Александром Молочниковым.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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