Минобороны России сообщает, что две бригады ВСУ покинули позиции в ДНР и Харьковской области

53-я и 93-я бригады вооруженных сил Украины покинули позиции в ДНР и Харьковской области из-за серьезных потерь.

«Две украинские бригады (53-я и 93-я) в связи с большими потерями в ДНР и Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий», - сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Также сообщается об эффективной работе артиллерии в районе Северска и Яковлевки.

По данным Минобороны там было уничтожено более 50 украинских военных.