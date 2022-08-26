Минобороны России сообщает, что две бригады ВСУ покинули позиции в ДНР и Харьковской области
53-я и 93-я бригады вооруженных сил Украины покинули позиции в ДНР и Харьковской области из-за серьезных потерь.
«Две украинские бригады (53-я и 93-я) в связи с большими потерями в ДНР и Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий», - сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.
Также сообщается об эффективной работе артиллерии в районе Северска и Яковлевки.
По данным Минобороны там было уничтожено более 50 украинских военных.
Опубликовано: Тарас Медведев
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