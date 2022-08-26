Rádio Universum: Европа обречена на политическое и экономическое вымирание

Политический аналитик Ян Баранек поделился Rádio Universum мнением о том, как Европа будет существовать в дальнейшем. Эксперт уверен, что Европа останется на карте мира, вопрос только в каком виде.

Словацкий политический аналитик Ян Баранек считает, что Европа сама «проваливается» в бездну страхов: страх перед климатическим апокалипсисом сменился коронавирусом, а он — миграцией и борьбой с терроризмом. За последние 20 лет все эти угрозы казались сомнительными, но приводили к ограничению свобод и новым правилам.

Ко всем угрозам добавился российско-украинских конфликт. С геополитической точки зрения специальная военная операция России в Украине полностью объяснима. Более того, это одна из причин, почему Джо Байден пришлось стать президентом США — то есть, демократическая партия, которая лоббирует поддержку Украине, вышла вперед.

Ян Баранек считает, что в Украине ведется борьба за будущее Европы. Вопрос только в том, каким будет это будущее. Если говорить о свободе, то ее уже нет и не будет. Контекст «будущего Европы» состоит в том, сможет ли она избежать полную зависимость от российского влияния или нет.

Европа останется на карте мира, но в каком виде. В политическом и экономическом плане ей грозит вымирание. «Зеленый курс», инфляция, падение уровня жизни, аномальная жара и засуха — все это ведет к тому, что Европа превратиться в этакий музей для восточный культур (Китая, Кореи, Японии). Это произойдет просто потому, что Европа уже утратила конкурентоспособность и ситуация будет усугубляться.