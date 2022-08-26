Latvijas Radio: президент Латвии Эгил Левитс призвал изолировать русских

В интервью радио Latvijas Radio, президент Латвии Эгил Левитс заявил, что необходимо «изолировать проживающую в стране русскую часть общества» из-за перемен в национальном сознании латышей.

Президент Латвии Эгил Левитс видит в «изменении национального сознания» как положительные факторы, так и отрицательные. К положительным он отнес то, что большая часть общества в стране стала более сознательной по отношению к цене свободы.

Эгил Левитс отметил, что раньше в быту никто особо не размышлял об угрозе, а сейчас она очевидна. По его словам, это заставляет большую часть общества в Латвии серьезно задуматься над последствиями пренебрежительного отношения к самому понятию свободы.

В этом есть и отрицательные черты. Эгил Левитс считает, что определенная часть населения проявляет нелояльность к Латвии — речь идет о русских согражданах страны. Он призвал справиться с этой задачей «и изолировать ее».

Латышский лидер отметил, что в стране также изменилось отношение к тому, что связано с Россией и русскими. Жители Латвии стали более чувствительно относится к монументам победы над фашизмом, которые президент Эгил Левитс называл «российскими памятниками».