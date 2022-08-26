В Таиланде запертую в своей ванной женщину полиция спасла через три дня
Сестра женщины сообщила в полицию, что она пропала без вести и не выходит на связь уже три дня.
Запертая в своей ванной комнате на три дня жительница Бангкока думала, что расстанется с жизнью, прежде чем тайская полиция спасла ее, взломав неисправную дверь, сообщили власти в пятницу, 26 августа.
54-летняя женщина, оставшись без еды, все три дня только пила воду из-под крана.
Опасаясь за свою жизнь, она оставила завещание на стенах ванной комнаты, воспользовавшись косметикой, сообщили в полиции.
В понедельник вечером потерпевшая, заперлась в ванной своего дома, где она живет одна. Причиной ее заточения стала сломанная дверная ручка.
Ее сестра сообщила об исчезновении в полицейский участок в бангкокском районе Пхра Кханонг в четверг.
«Ее сестра не могла связаться с ней в течение трех дней, поэтому она обратилась в полицию за помощью, чтобы попасть в дом (жертвы), где входные двери были заперты изнутри», — пояснил AFP капитан полиции Пхра Кханонг Чанчай Сонсян.
Пострадавшая находилась в достаточно хорошем состоянии и не стала обращаться за медицинской помощью.
Опубликовано: Тарас Медведев
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