В Таиланде запертую в своей ванной женщину полиция спасла через три дня

Сестра женщины сообщила в полицию, что она пропала без вести и не выходит на связь уже три дня.

Запертая в своей ванной комнате на три дня жительница Бангкока думала, что расстанется с жизнью, прежде чем тайская полиция спасла ее, взломав неисправную дверь, сообщили власти в пятницу, 26 августа.

54-летняя женщина, оставшись без еды, все три дня только пила воду из-под крана.

Опасаясь за свою жизнь, она оставила завещание на стенах ванной комнаты, воспользовавшись косметикой, сообщили в полиции.

В понедельник вечером потерпевшая, заперлась в ванной своего дома, где она живет одна. Причиной ее заточения стала сломанная дверная ручка.

Ее сестра сообщила об исчезновении в полицейский участок в бангкокском районе Пхра Кханонг в четверг.

«Ее сестра не могла связаться с ней в течение трех дней, поэтому она обратилась в полицию за помощью, чтобы попасть в дом (жертвы), где входные двери были заперты изнутри», — пояснил AFP капитан полиции Пхра Кханонг Чанчай Сонсян.

Пострадавшая находилась в достаточно хорошем состоянии и не стала обращаться за медицинской помощью.