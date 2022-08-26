Полиция Новой Зеландии идентифицировала останки двух детей, обнаруженных в чемоданах

Полиция Новой Зеландии идентифицировала останки двух детей, найденных мертвыми в чемоданах, оставленных в трейлере, проданном с аукциона местной семье.

Некоторое время назад семья из Тофилау купила трейлер на аукционе подержанных машин и в нем обнаружила оставленный чемодан. В чемодане находились трупы двух детей в возрасте пяти и десяти лет.

Власти решили не разглашать какую-либо информацию, которая могла бы раскрыть личности детей, заявила детектив-инспектор Фаамануиа Вааэлуа. Полицейские службы продолжают расследование инцидента.

В понедельник полиция Сеула, заявила, что связалась с женщиной, которая, как считается, является родственницей двух погибших детей. Она прибыла в Южную Корею в 2018 году, и с тех пор не покидала страну.