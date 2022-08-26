Великобританию шокировало убийство 9-летней девочки в Ливерпуле

36-летний местный житель был арестован по подозрению в убийстве маленькой девочки, застреленной в своем доме в Ливерпуле, трагедии, потрясшей Соединенное Королевство.

В понедельник вечером мать 9-летней Оливии Пратт-Корбель открыла дверь своего дома, услышав шум на улице. В дом ворвался мужчина и его преследователь, который и открыл огонь без разбора, ранив 46-летнюю мать в руку и убив маленькую девочку, стоявшую позади нее.

«Мы арестовали 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве Оливии Пратт-Корбель. Мужчина из района Хайтон обвиняется в покушении на убийство», — сообщила местная полиция в пятницу утром.

Полиция провела в четверг спецоперацию в районе Ливерпуля. Мужчина взят под стражу.