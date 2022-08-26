Режиссёр Андреасян назвал Прилучного незаменимым актёром

Известный режиссёр Сарик Андреасян высокого мнения об актёре Павле Прилучном. Кинодеятель убеждён, что артист относится к категории незаменимых профессионалов.

Режиссёр Сарик Андреасян поведал о том, что ему нравится снимать фильмы, героями которых являются противоречивые личности.

По этой причине глава съёмочного процесса пригласил Павла Прилучного на главную роль в фильме "Жизнь по вызову". Об этом режиссер информировал в интервью с изданием "Газета.ru".

Прилучный - один из самых популярных актёров в России вот уже долгое время. Последней работой артиста стал фильм Андреасяна.

Кинодеятель назвал причины того, почему его выбор пал на Павла.

Андреасян пояснил: "Полностью понимаю, почему Павел - большая звезда и всегда ею будет. Природная энергия, харизма и актерский талант не оставляют шансов зрителю не влюбиться в него. Обожаю противоречивых героев, так как в жизни мы все противоречивы".