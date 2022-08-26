Михалков заявил о том, что выдвигать наш фильм на "Оскар" нет смысла, с чем не согласны Кончаловский и Учитель
Именитый российский режиссёр Никита Михалков считает, что из-за политической ситуации в мире, нет никакого смысла представлять фильм отечественного производства на "Оскаре".
Председатель Союза кинематографистов России, обладатель премии "Оскар" в прошлом Никита Михалков рассказал, что думает об участии российских картин в международном конкурсе Американской киноакадемии.
Режиссер убеждён, что в настоящее время нет смысла выбирать фильм для участия в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Геополитическая обстановка не располагает к этому.
Михалков заявил: "Выбирать фильм, который будет представлять Российскую Федерацию в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно".
Андрей Кончаловский и Алексей Учитель не согласны с мэтром кино.
Михалков подчеркнул, что уже не является членом оскаровского комитета, выступая за основание Евразийской киноакадемии, аналогичной "Оскару".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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