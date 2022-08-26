Макрон уговорил Алжир увеличить поставки газа в Италию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что Алжир поможет диверсифицировать поставки газа в Европу.

Во время своего трехдневного визита в Алжир Макрон смог договорится об увеличении экспорта газа из Алжира в Италию.

«Мы не конкурируем с Италией по алжирскому газу», заверил Эммануэль Макрон, подчеркнув, что «малый вес газа в энергетическом балансе» Франции.

Наоборот, сказал он, «благодарю Алжир за то, что он увеличил объемы закачки в газопровод, снабжающий Италию».

«Это хорошо для Италии, это хорошо для Европы и это улучшает диверсификацию Европы, которая ранее слишком зависела от российского газа», - добавил французский лидер.