Макрон уговорил Алжир увеличить поставки газа в Италию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что Алжир поможет диверсифицировать поставки газа в Европу.

Во время своего трехдневного визита в Алжир Макрон смог договорится об увеличении  экспорта газа из Алжира в Италию.

«Мы не конкурируем с Италией  по алжирскому газу», заверил Эммануэль Макрон, подчеркнув, что «малый вес газа в энергетическом балансе» Франции.

Наоборот, сказал он, «благодарю Алжир  за то, что он увеличил объемы закачки в газопровод, снабжающий Италию».

«Это хорошо для Италии, это хорошо для Европы и это улучшает диверсификацию Европы, которая ранее слишком зависела от российского газа», - добавил французский лидер.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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