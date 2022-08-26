Полиция провела жесткую облаву на иностранных подростков в Тулузе
Чтобы выселить нелегальных мигрантов из Ehpad des Tourelles, где они устроили стихийный лагерь, полиция использовала спецсредства.
Как сообщает AFP, колонны CRS заняли позиции перед зданием Эхпада в Тулузе, на окраине города.
Полиция вошла в здание около 7 часов утра, чтобы эвакуировать молодых людей, в основном из Западной Африки и Азии.
Как отмечают правозащитные организации, подростки выходили из здания с покрасневшими от слезоточивого газа глазами и ложились на дорогу.
«Сегодня они не знают, где им спать, десятки молодых людей оказываются без крова без жилья», — заявила Дженнифер Груман из ассоциации Tous-tes En Classe 31 (TEC 31).
Правозащитники считают, что полиция не имела права применять спецсредства против несовершеннолетних.
Опубликовано: Тарас Медведев
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