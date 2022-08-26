Четыре государства-друга Китайской Народной Республики в Африке

Африка — самый отстающий регион мира на сегодняшний день. Буквально это означает, что африканский континент с большего самый экономически бедный и беззащитно слабый.

В течение десятков, а в некоторых случаях сотен лет Запад дотировал Африку, забирая взамен ресурсы (многие называют это грабежом, но по факту дела обстояли несколько иначе). Ведущими европейскими государствами-колонизаторами Африки были Великобритания, Франция, Испания, Германия и Португалия. Как только они оттуда ушли, развитие региона сильно затруднилось, а народ резко обеднел.

Сейчас Африке помогают Китай и Россия, а разочарованный запад с надеждой пытается «подмять» под свои интересы хоть какие-то африканские страны (но пока ничего не выходит — свежа память о колонизаторах).

Китай хорошо дружит с Зимбабве. Это небольшое государство на Юго-Востоке Африки с площадью около 300 тысяч квадратных километров и населением в 16 миллионов человек. Страна известна своей сумасшедшей инфляцией, является крайне бедной (одежда и продукты питания здесь роскошь). Однако у Китая и Зимбабве сложились хорошие отношения. Очень часто в двусторонних договорах используется понятие «братья». Китая — «старший брат», Зимбабве — «младший брат».

У Китая также сложились отличные отношения с Танзанией — государством площадью более 940 тысяч квадратных километров и населением в 60 миллионов человек. Китай строит железную дорогу между Зимбабве и Танзанией за своей счет, что говорит о важности отношений Китая с этой страной.

С Нигерией, площадь которой 920 тысяч километров и население 210 миллионов человек, у Китая также сложились дружеские отношения. Пекин оказывает помощь Нигерии с момента ее появления в 1960 году, а Нигерия поддерживает Китай буквально во всем (в том числе против обвинения Запада). Политическая и экономическая система Нигерии сегодня полностью зависит от Китая.

Крупной дружественной страной на Севере Африки для Китая является Судан. Его площадь 1,8 миллиона квадратных километров, а население — 40 миллионов человек. Судан — наименее развитая беднейшая страна Африки. Судан не любит Запад и всецело поддерживает отношения с Китаем.