ВВС Эфиопии бомбили столицу повстанческого региона Тыграй

В пятницу ВВС Эфиопии бомбили Мекеле, столицу Тыграя, сообщили AFP власти повстанцев в этом регионе на севере Эфиопии и гуманитарные источники.

«Самолет... сбросил бомбы на жилой массив и детский сад в Мекеле. Мирные жители были убиты и ранены», — заявил представитель повстанцев Киндейя Гебрехивот.

Два источника в гуманитарных организациях заявили, что им сообщили об авиаударе по Мекеле, но не сообщили подробностей и сведений о потерях.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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