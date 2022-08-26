ВВС Эфиопии бомбили столицу повстанческого региона Тыграй
В пятницу ВВС Эфиопии бомбили Мекеле, столицу Тыграя, сообщили AFP власти повстанцев в этом регионе на севере Эфиопии и гуманитарные источники.
«Самолет... сбросил бомбы на жилой массив и детский сад в Мекеле. Мирные жители были убиты и ранены», — заявил представитель повстанцев Киндейя Гебрехивот.
Два источника в гуманитарных организациях заявили, что им сообщили об авиаударе по Мекеле, но не сообщили подробностей и сведений о потерях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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