Покровский осыпал угрозами российских звёзд, поддержавших спецоперацию
Лидер известной группы "Ногу свело!" Максим Покровский, живущий в настоящее время в США, заявил в интервью украинским СМИ, что не даст покоя звёздам, поддержавшим спецоперацию, когда вернётся в РФ.
Солист музыкального коллектива "Ногу Свело!" Макс Покровский "накинулся" с угрозами на известных личностей России, выступивших на стороне властей касательно проведения спецоперации на Донбассе.
Беседуя с украинскими журналистами, Покровский дал обещание вернуться в родное государство для того, чтобы не давать спать спокойно знаменитостям, оказавшимся на стороне России.
Эмоциональный исполнитель заявил: "Придет время, когда я вернусь в Россию. Так я вам не дам жить спокойно, просто знайте!"
Напомним, что музыкант пребывает в США, куда отправился на ПМЖ в 2019 году.
В последнее время Покровский пишет композиции, наполненные любовью к Украине. В этом году музыкант выпустил композицию с говорящим названием "Украина", которая повествует о том, что творится внутри у жителей государства, где стреляют и бомбят.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко
WNP: Польша и Словакия завершили проект по снижению газовой зависимости от России
Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием
США приостановили 26 китайских рейсов в ответ на отмену рейсов в Китай
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ