Покровский осыпал угрозами российских звёзд, поддержавших спецоперацию

Лидер известной группы "Ногу свело!" Максим Покровский, живущий в настоящее время в США, заявил в интервью украинским СМИ, что не даст покоя звёздам, поддержавшим спецоперацию, когда вернётся в РФ.

Солист музыкального коллектива "Ногу Свело!" Макс Покровский "накинулся" с угрозами на известных личностей России, выступивших на стороне властей касательно проведения спецоперации на Донбассе.

Беседуя с украинскими журналистами, Покровский дал обещание вернуться в родное государство для того, чтобы не давать спать спокойно знаменитостям, оказавшимся на стороне России.

Эмоциональный исполнитель заявил: "Придет время, когда я вернусь в Россию. Так я вам не дам жить спокойно, просто знайте!"

Напомним, что музыкант пребывает в США, куда отправился на ПМЖ в 2019 году.

В последнее время Покровский пишет композиции, наполненные любовью к Украине. В этом году музыкант выпустил композицию с говорящим названием "Украина", которая повествует о том, что творится внутри у жителей государства, где стреляют и бомбят.