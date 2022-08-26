Референдум о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса пройдет 14 сентября

Издание «Верстка» со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников в федеральной власти сообщило, что референдум в республиках Донбасса пройдет 14 сентября.

Российские власти выбрали предварительную дату референдума о вхождении в состав РФ двух областей Донбасса, однако окончательное решение завистями от боевой обстановки в регионе. Самая обсуждаемая на данный момент дата 14 сентября 2022 года.

При этом пока неизвестно, будет ли референдум отвечать вопросу полного вхождения Донецкой и Луганской области в состав Российской Федерации или их частей в тех границах, которые были до начала специальной военной операции в Украине.

14 сентября — это середина недели. Такая дата выбрана для удобства завершения голосования до выходных. После выходных планируется огласить результаты. Администрации Донецка и Луганска прилагают все усилия для того, чтобы риски срыва референдума были сведены к минимуму.

Ранее сообщалось, что референдум может пройти зимой, однако «Верстка» сообщает, что российское правительство увидело резкий скачок доверия и поддержки действий России на территории Донбасса.