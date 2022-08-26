Moderna подает в суд на Pfizer и BioNTech за нарушение патентных прав на их вакцину от Covid 19
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила в пятницу о подаче жалобы на Pfizer и BioNTech за нарушение патентных прав в отношении их матричной РНК-вакцины против Covid-19.
«В американской компании Moderna убеждены, что вакцина Pfizer и BioNTech Comirnaty против Covid-19 нарушает патенты, поданные Moderna в период с 2010 по 2016 год», — пояснили в американской компании.
Подробностей нарушения патентов Moderna пока не поясняет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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