Moderna подает в суд на Pfizer и BioNTech за нарушение патентных прав на их вакцину от Covid 19

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила в пятницу о подаче жалобы на Pfizer и BioNTech за нарушение патентных прав в отношении их матричной РНК-вакцины против Covid-19.

«В американской компании Moderna убеждены, что вакцина Pfizer и BioNTech Comirnaty против Covid-19 нарушает патенты, поданные Moderna в период с 2010 по 2016 год», — пояснили в американской компании.

Подробностей нарушения патентов Moderna пока не поясняет.
 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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