Глава СКР поручил завести уголовное дело против СБУ, после их обращения к Кадырову
СБУ в пятницу, 26 августа, заявили, что уведомили главу Чечни о возбуждении в отношении него уголовного дела по «военным преступлениям».
Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против работников Службы безопасности Украины, которые завели уголовное дело против Кадырова, сообщает РИА Новости.
Ранее Рамзан Кадыров пообещал сотрудникам СБУ, что приедет к ним с радостью.
Если бы президент России Путин дал приказ спецназу Чечни приехать в Киев, то по словам Кадырова, тех кто возбуждал уголовные дела уже допрашивали бы в подвале.
Опубликовано: Тарас Медведев
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