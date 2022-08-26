Кадыров готов прибыть в Украину по требованию СБУ

Рамзан Кадыров заявил о готовности приехать в Украину по требованию СБУ, обвинившей главу Чеченской республики в военных преступлениях.

В пятницу вечером Служба безопасности Украины выдвинула обвинения Рамзану Кадырову и его двум подопечным, обвинив их в военных преступлениях против украинского народа в ходе российской спецоперации.

Кадыров поспешил ответить на обвинения СБУ, заверив, что готов лично приехать в любое место, которое назовут представители ведомства, с целью установить, кто же по-настоящему является военным преступником.

Также Рамзан Кадыров утверждает, что он действительно принимал участие в специальной военной операции в Украине и намерен продолжать в ней участвовать.