Кадыров пообещал посадить Зеленского в подвал после взятия Киева
Лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что готов лично заключить Владимира Зеленского в подвал после того, как Киев возьмут российские военные.
26 августа СБУ объявило в розыск Рамзана Кадырова, обвинив главу Чеченской республики в военных преступлениях, которые он якобы совершал в ходе СВО.
В ответ Кадыров заявил, что не отказывается от участия в специальной военной операции на Украине, однако военным преступником себя не считает.
Также Рамзан Кадыров заверил, что будь его воля, он бы отдал приказ о наступлении вооружённых сил на Киев, после чего посадил бы Зеленского в подвал.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Кадыров пообещал посадить Зеленского в подвал после взятия Киева
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