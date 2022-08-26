Кадыров пообещал посадить Зеленского в подвал после взятия Киева

Лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что готов лично заключить Владимира Зеленского в подвал после того, как Киев возьмут российские военные.

26 августа СБУ объявило в розыск Рамзана Кадырова, обвинив главу Чеченской республики в военных преступлениях, которые он якобы совершал в ходе СВО.

В ответ Кадыров заявил, что не отказывается от участия в специальной военной операции на Украине, однако военным преступником себя не считает.

Также Рамзан Кадыров заверил, что будь его воля, он бы отдал приказ о наступлении вооружённых сил на Киев, после чего посадил бы Зеленского в подвал.