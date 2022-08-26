Во Франции 20 тысяч украинских детей пойдут в школу 1 сентября
Из 100 000 украинцев, проживающих на территории страны, 20% составляют несовершеннолетние.
20 тысяч украинских детей готовятся к возвращению в школу 1 сентября в этом году во французскую.
Согласно последнему отчету Министерства национального образования Франции, в июне насчитывалось более 18 000 детей из числа украинских беженцев.
Большинство из них (40%) были зачислены в начальную школу, 30% в колледж, 20% в детский сад и только 10% в среднюю школу.
Наибольшее количество украинцев 1515 детей, будут учится в школах Ниццы, в Версале – 1291 человек, а в Гренобле -1182.
Опубликовано: Тарас Медведев
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