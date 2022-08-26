В Аргентине изъято 1,6 тонны кокаина, направлявшегося в Дубай

В пятницу, 26 августа, в городе Росарио было изъято более 1,6 тонны кокаина, предназначенного для отправки в Дубай.

Десять человек, все аргентинцы, были арестованы и задержаны в рамках полицейской операции, проводившейся в ночь с четверга на пятницу в различных местах страны, в том числе на складах в Росарио.

«Рыночная стоимость 1658 кг кокаина составляет около 60 миллионов долларов », — заявил журналистам комиссар федеральной полиции по борьбе с наркотиками Мариано Джуффра.

Также изъяты огнестрельное оружие, большегрузные автомобили и денежные средства. Наркотик был спрятан в мешках с кукурузным силосом, предназначенным для кормления скота, которые собирались загрузить в 150-тонный контейнер, направляющийся в Дубай.