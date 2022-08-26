Пушилин переименовал СЦКК в «центр преступлений Украины»
Глава ДНР Денис Пушилин принял решение о переименовании представительства республики в совместном центре координации и контроля прекращения огня.
Лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что сегодня им было принято решение о переименовании донецкого представительства в СЦКК в центр, связанный с преступлениями украинского режима.
По словам Пушилина, основной задачей нового центра будет отслеживание и пресечение преступлений ВСУ на территории республик Донбасса и ДНР в частности.
Напомним, что ранее Денис Пушилин принял решение о прекращении деятельности СЦКК на территории Донецкой области в связи сотрудничества данной организации с украинскими войсками.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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