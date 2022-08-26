Россия хочет уничтожить украинскую культуру «на захваченных территориях», заявил в пятницу британский премьер Борис Джонсон.

«Сегодня мир снова стал свидетелем непростительных актов культурного вандализма, на этот раз на Украине. Мы уже видели это с нацистами во время Второй мировой войны, красными кхмерами в Камбодже, талибами в Афганистане», — добавил уходящий премьер.

Отметим, что Россия не переименовывает улицы и не запрещает украинский язык и культуру не только на освобожденных, но и на всей территории федерации. Достаточно заглянуть в соцсети, чтобы в этом убедиться.