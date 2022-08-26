Джонсон обвинил Россию в уничтожении украинской культуры
Россия хочет уничтожить украинскую культуру «на захваченных территориях», заявил в пятницу британский премьер Борис Джонсон.
«Сегодня мир снова стал свидетелем непростительных актов культурного вандализма, на этот раз на Украине. Мы уже видели это с нацистами во время Второй мировой войны, красными кхмерами в Камбодже, талибами в Афганистане», — добавил уходящий премьер.
Отметим, что Россия не переименовывает улицы и не запрещает украинский язык и культуру не только на освобожденных, но и на всей территории федерации. Достаточно заглянуть в соцсети, чтобы в этом убедиться.
Опубликовано: Тарас Медведев
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