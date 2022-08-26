Bloomberg: британцы скупают солнечные батареи из-за роста цен на электричество
Издание Bloomberg утверждает, что граждане Британии начали массово покупать солнечные батареи в преддверии отопительного сезона.
26 августа журналисты американской газеты Bloomberg сообщили, что в Великобритании стремительно растёт стоимость как самих солнечных батарей, так и цены на их установку в частных домовладениях.
По данным Bloomberg, это связано с тем, что британцы внезапно стали скупать абсолютно все солнечные батареи в стране из-за страха неспособности оплатить электроэнергию.
Эксперты Bloomberg уверены, что причиной столь ажиотажной скупки солнечных батарей в Великобритании является также антироссийские санкции Лондона, что стало ключевой причиной повышения стоимости тарифов на ЖКУ в стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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