Столтенберг: военные возможности России в Арктике стали вызовом для НАТО
Глава НАТО Йенс Столтенберг считает российские военные возможности в арктическом регионе вызовом для Североатлантического альянса.
Вечером пятницы генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл на базу военно-воздушных сил Канады, где публично заявил, что военные возможности России на Севере угрожают национальной безопасности государств-участников Североатлантического альянса. При этом Столтенберг отметил тесные связи между Россией и Китаем в Арктике.
По мнению Йенса Столтенберга, участники блока НАТО должны сделать всё для того, чтобы самостоятельно доминировать в арктическом регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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