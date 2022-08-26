Столтенберг: военные возможности России в Арктике стали вызовом для НАТО

Глава НАТО Йенс Столтенберг считает российские военные возможности в арктическом регионе вызовом для Североатлантического альянса.

Вечером пятницы генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл на базу военно-воздушных сил Канады, где публично заявил, что военные возможности России на Севере угрожают национальной безопасности государств-участников Североатлантического альянса. При этом Столтенберг отметил тесные связи между Россией и Китаем в Арктике.

По мнению Йенса Столтенберга, участники блока НАТО должны сделать всё для того, чтобы самостоятельно доминировать в арктическом регионе.