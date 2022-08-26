Борис Джонсон обвинил Россию в намерении уничтожить российскую культуру

Британский премьер Борис Джонсон высказался о конфликте на территории Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон очередной прокомментировал ситуацию на территории Украины.

На этот раз Джонсон коснулся не военной составляющей российского-украинского конфликта, а культурной.

По словам Бориса Джонсона, Россия намерена уничтожить украинскую культуру.

"Сегодня мир снова стал свидетелем непростительных актов культурного вандализма, на этот раз в Украине", - заявил он.

При всем этот стоит отметить, что в школах на подконтрольных России территориях Украины не отменили изучение русского языка, а предлагают его изучать всем желающим.