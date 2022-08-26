Медведев: Зеленский подвержен влиянию психотропов

Бывший президент РФ Медведев высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

Дмитрий Медведев во время интервью французскому телеканалу LCI заявил о наркотической зависимости Владимира Зеленского.

По словам бывшего президента Российской Федерации, президент Украины подвержен влиянию психотропов.

Также Медведев заявил, что теперь России нужен не только отказ Украины от вступления в НАТО, но и гарантии безопасности.

"Отказ Украины от участия в НАТО сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира, нужны гарантии безопасности РФ" - говорится в заявлении Медведева.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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