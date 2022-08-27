Калифорнийская нефтепроводная компания признала вину в разливе 95 т нефти в Тихом океане
Руководители нефтепровода признали себя виновными в загрязнении океана и заплатят почти 13 миллионов долларов, заявили они в пятницу, 26 августа.
Amplify Energy, техасская компания, управляющая этим трубопроводом вместе с двумя своими дочерними предприятиями, признала вину в федеральном суде и взяла на себя ответственность за экологическую катастрофу на побережье Калифорнии.
Три компании должны будут выплатить 7,1 млн долларов штрафа и 5,8 млн долларов в качестве компенсации затрат на очистку.
Около 95 000 литров сырой нефти попали в океан в 24 километрах побережья Тихого океана в октябре 2021 года.
Местным властям пришлось закрыть пляжи, усеянные мертвыми птицами и выброшенной на берег рыбой со следами нефти.
В результате подводных исследований было обнаружено повреждение трубы нефтепровода. По мнению следователей, причиной повреждения трубы стал корабельный якорь.
Amplify Energy утверждает, что работала «в сотрудничестве» с властями над решением проблемы и согласилась установить новые детекторы утечек и проводить более регулярные проверки трубопровода.
«Эти компании теперь берут на себя ответственность за халатное поведение», — заявила федеральный прокурор Стефани Кристенсен. Соглашение еще должно быть представлено на утверждение в суде до вступления в силу.
Катастрофа оживила споры о наличии нефтяных платформ всего в нескольких километрах от побережья густонаселенной Южной Калифорнии. Всего в федеральных водах региона установлено 23 нефтегазовые платформы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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