Марокко отзывает своего посла в Тунисе на фоне скандала с Полисарио

Марокко объявило в пятницу об отзыве своего посла в Тунисе после того, как президент Туниса Кайс Сайед принял лидера сахарских сепаратистов Фронта Полисарио.

Брахим Гали, лидер Полисарио, который претендует на независимость спорной территории Западной Сахары, контролируемой в основном Марокко, был принят Кайсом Сайедом.

Брахим Гали является президентом самопровозглашенной Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

«Эта встреча является серьезным и беспрецедентным актом, который глубоко задевает чувства марокканского народа и его жизненных интересов», утверждает министерство иностранных дел Марокко.

Марокко раскритиковала Тунис за то, что он «в одностороннем порядке» пригласил Брахима Гали на этот саммит по развитию Африки «вопреки совету Японии и в нарушение процесса подготовки». Столкнувшись с «этим враждебным и предвзятым отношением», королевство решило « отменить свое участие в Ticad» и «немедленно отозвать для консультаций» своего посла в Тунисе, заявили в МИД.