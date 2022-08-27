Семь человек погибло в результате теракта на востоке Буркина-Фасо
По меньшей мере семь мирных жителей были убиты в пятницу, 26 августа, в восточной части Буркина-Фасо во время террористической атаки на колонну золотого рудника.
«Сегодня утром в районе Надябонлы в результате теракта погибли по меньшей мере семь мирных жителей», — сообщил AFP военный источник.
Жители назвали цифру в восемь погибших и раненых, уточнив, что речь идет о водителях и гражданских лицах.
«Атаке подверглась часть логистической колонны с золотого рудника Бунгу, расположенного в местности Надябонлы», — уточнил военный источник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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