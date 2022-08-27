Семь человек погибло в результате теракта на востоке Буркина-Фасо

По меньшей мере семь мирных жителей были убиты в пятницу, 26 августа, в восточной части Буркина-Фасо во время террористической атаки на колонну золотого рудника.

«Сегодня утром в районе Надябонлы в результате теракта погибли по меньшей мере семь мирных жителей», — сообщил AFP военный источник.

Жители назвали цифру в восемь погибших и раненых, уточнив, что речь идет о водителях и гражданских лицах.

«Атаке подверглась часть логистической колонны с золотого рудника Бунгу, расположенного в местности Надябонлы», — уточнил военный источник.