Семь человек погибло в результате теракта на востоке Буркина-Фасо

По меньшей мере семь мирных жителей были убиты в пятницу, 26 августа, в восточной части Буркина-Фасо во время террористической атаки на колонну золотого рудника.

«Сегодня утром в районе Надябонлы в результате теракта погибли по меньшей мере семь мирных жителей», — сообщил AFP военный источник.

Жители назвали цифру в восемь погибших и раненых, уточнив, что речь идет о водителях и гражданских лицах.

«Атаке подверглась часть логистической колонны с золотого рудника Бунгу, расположенного в местности Надябонлы», — уточнил военный источник.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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